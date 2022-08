Aktiva novinarjev informativnega programa TVS in MMC izrazila podporo Pfeifferjevi in Krajncu

Ljubljana, 23. avgusta - Aktiva novinarjev informativnega programa TVS in MMC podpirata urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca. V aktivu informativnega programa zavračajo trditev, da urednica in voditelj nista sposobna hitrih odzivov, saj njihove izkušnje z njima in bogat arhiv dokazujejo nasprotno.