Vlada in Fides po današnjih pogajanjih v izjavah precej skopi

Ljubljana, 7. oktobra - Vladna stran je sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides na današnjih pogajanjih predstavila svoj predlog. Kot je pojasnil predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, se bodo do njega opredelili do ponedeljka, ko bodo nadaljevali pogajanja. Vsebine vladnega predloga pa danes niso razkrili.