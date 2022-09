V Fidesu v prihodnjih dneh pričakujejo konkreten vladni predlog

Ljubljana, 27. septembra - Predstavniki zdravniškega sindikata Fides so se danes, prvič po napovedi stavke, sestali z ministroma za zdravje in javno upravo, Danijelom Bešičem Loredanom in Sanjo Ajanović Hovnik. V Fidesu zdaj pričakujejo konkreten predlog vlade, z vsebino in časovnico. Njihov glavni stavkovni odbor pa se sestane v četrtek.