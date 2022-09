V Fidesu kritični do predloga ministrstva o sočasnih pogajanjih za vse zaposlene v zdravstvu

Ljubljana, 28. septembra - V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so kritični do predloga ministrstva za zdravje o sočasnih skupnih pogajanjih za vse tri kolektivne pogodbe z vsemi sindikati za področje zdravstva. Po njihovi oceni gre za odmik od dogovorjenega reševanja Fidesovih stavkovnih zahtev, ki "onemogoča plodno iskanje nujno potrebnih rešitev", so sporočili.