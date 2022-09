Fides bo tudi za odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu vztrajal pri ločenih pogajanjih

Ljubljana, 29. septembra - V sindikatu Fides bodo tudi pri iskanju rešitev za odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu zahtevali ločena pogajanja, in ne skupaj z ostalimi sindikati zdravstva in socialnega varstva, kot je to začrtala vladna stran. Odprava nesorazmerij je po njihovi oceni sicer možna kratkoročna rešitev, vztrajajo pa pri izstopu iz enotnega plačnega sistema.