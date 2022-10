Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah Fidesa, ta na pogajanja vabi že v četrtek

Ljubljana, 5. oktobra - Vlada se je na dopisni seji seznanila s stavkovnimi zahtevami sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Sprejela je izhodišča za pogajanja in v ta namen imenovala vladno pogajalsko skupino, ki jo bo vodil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. V Fidesu oboje pozdravljajo in vladno stran na pogajanja vabijo že v četrtek.