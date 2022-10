V novo študijsko leto v živo in z dobrodošlicami

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 3. oktobra - Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto, tokrat v živo s tradicionalnimi dobrodošlicami univerz in študentskih organizacij. Študijski proces bo po dveh covidnih letih znova potekal nemoteno v predavalnicah in laboratorijih. Minister za izobraževanje Igor Papič je vsem zaželel uspešno študijsko leto.