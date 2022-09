Študent naj bo: Ponudnikov subvencionirane študentske prehrane iz leta v leto manj

Ljubljana, 27. septembra - Sistem subvencionirane študentske prehrane mnogim študentom omogoča finančno dostopen topel obrok, a se število ponudnikov iz leta v leto zmanjšuje. Ob tem se bosta z novim koledarskim letom dvignili tudi višina cene obroka in subvencije. Na ŠOS ocenjujejo, da je bilo to nujno, če so želeli ohraniti delujoč sistem študentske prehrane.