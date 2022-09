Državne štipendije bodo izplačane 10. oktobra in 10. novembra

Ljubljana, 27. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejemnike državnih štipendij obvešča, da bodo štipendije izplačane 10. oktobra za september in 10. novembra za oktober. Poleg tega bosta za vse odobrene in še neizplačane vloge v navedenih datumih dodatni izplačili, in sicer 26. oktobra in 25. novembra, so sporočili z ministrstva.