Študent naj bo: Tutorstvo izvajajo vse javne fakultete v Sloveniji

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 29. septembra - Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in akademskem razvoju, eno od tutorstev pa izvajajo na vseh javnih fakultetah in akademijah v Sloveniji. Tutorji so študenti, na nekaterih fakultetah tudi učitelji. Poleg tutorstva za slovenske, izvajajo še tutorstvo za tuje študente in študente s posebnimi potrebami.