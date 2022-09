Fundacija Študentski tolar razpisuje subvencionirane jezikovne tečaje za sto socialno ogroženih študentov

Ljubljana, 29. septembra - Fundacija Študentski tolar, ki deluje v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU), je objavila nova razpisa za subvencionirane jezikovne in strokovne tečaje za sto socialno ogroženih študentov. Jezikovne tečaje izvaja zavod ŠOLT, z njimi pa bodo začeli 19. oktobra, prijave potekajo do 21. oktobra, so sporočili iz fundacije.