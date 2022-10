Študent naj bo: Študentski centri v pomoč študentom za uspešen študij in lažji prehod na trg dela

Ljubljana, 1. oktobra - Za lažjo vključitev v študijski proces, za krepitev kompetenc in razmišljanje o karierni poti ter prehodu na trg dela na univerzah delujejo različne službe za študente. Na ljubljanski univerzi je to služba za študente in alumne, na mariborski študentsko središče, na primorski univerzi pa študentom pomagajo tutorji.