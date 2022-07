Ustavno sodišče DZ naložilo odpravo neustavnosti pravic istospolnih partnerjev

Ljubljana, 8. julija - Ustavno sodišče je ugotovilo neustavnost zakonske ureditve, ki istospolnim partnerjem onemogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. DZ ima za odpravo neustavnosti pol leta. Dotlej pa omejitev ne bo. V koaliciji so odločitev pozdravili, prav tako zagovornik načela enakosti in Legebitra, kritični pa so V NSi in Koaliciji za otroke gre.