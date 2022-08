Na ministrstvu po ustavni odločitvi glede zakonske zveze pripravili spremenjene obrazce

Ljubljana, 3. avgusta - Na ministrstvu za notranje zadeve so po odločitvi ustavnega sodišča, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, pripravili spremembe pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru in obrazcev, ki so prilagojeni odločitvi sodišča. Zakonske zveze istospolnih partnerjev pa se že lahko sklepajo.