Strokovnjaki si prizadevajo za boljšo dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev

Ljubljana, 29. septembra - Slovenija si mora prizadevati za boljšo dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev, opozarjajo strokovnjaki, saj so predvsem gluhi, naglušni in slabovidni v današnji informacijski družbi prikrajšani. Potrebujemo ustrezno integrativno telo, ki bi sledilo tehnologijam za omogočanje boljše dostopnosti in pretoka informacij, menijo.