V Sloveniji izobrazbena raven gluhih med najslabšimi v Evropi

Ljubljana, 15. novembra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je danes sprejel predsednika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladena Veršiča in Valerijo Škof, ki pri zvezi deluje na področju razvoja znakovnega jezika. Opozorila sta, da je v primerjavi z Evropo v Sloveniji izobrazbena raven gluhih med najslabšimi, so sporočili iz državnega zbora.