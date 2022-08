Klakočar Zupančičeva ob odprtju razstave o gluhoti opozorila na razvoj znakovnega jezika

Ljubljana, 29. avgusta - Razstava Vse je v naših rokah, ki so jo danes odprli v ljubljanskem parku Tivoli, ozavešča o gluhoti, naglušnosti in znakovnem jeziku. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob tem dejala, da morajo biti gluhi, naglušni in gluhoslepi aktivno vključeni v družbo. Opozorila je, da se mora slovenski znakovni jezik razvijati na sistemski ravni.