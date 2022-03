Ob svetovnem dnevu skrbi za sluh pozivi k priznanju naglušnosti kot poklicne bolezni

Ljubljana, 3. marca - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu skrbi za sluh poziva k priznanju naglušnosti kot poklicne bolezni. Ta namreč velja za najpogostejšo poklicno bolezen, najbolj pa so ji izpostavljeni tisti, ki delajo v glasnih delovnih okoljih. V zvezi opozarjajo tudi na pomen preventive in zaščite sluha.