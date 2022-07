Klakočar Zupančičeva za čim bolj kakovostno življenje gluhih in naglušnih

Ljubljana, 12. julija - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Predsednica DZ med drugim podpira idejo, da je treba znakovni jezik razširiti, ga implementirati tudi v področno zakonodajo in gluhim in naglušnim s tem omogočiti čim boljše udejstvovanje v javnem življenju.