Melamin kljub nesreči v polletju nad načrti

Kočevje, 26. septembra - Družba Melamin je imela v prvem polletju 39,71 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 23 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in pet odstotkov nad načrtom. Čisti dobiček je bil z 2,5 milijona evrov za odstotek nižji. Proizvodnja je po hudi delovni nesreči 12. maja v celoti stala skoraj do konca junija, ko so ponovno zagnali njen manjši del.