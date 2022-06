V kočevskem Melaminu trenutno dela okoli 140 od skupno 220 zaposlenih

Kočevje, 29. junija - V kočevskem Melamin po hudi nesreči, ki je podjetje prizadela 12. maja, postopno zaganjajo dele proizvodnje. Po besedah direktorja Srečka Štefaniča trenutno obratujeta kotlovnica na biomaso in enota obutvene industrije. Do sredine julija bi lahko zagnali enoto lesne industrije. Od 220 zaposlenih jih dela okoli 140, ostali so na čakanju ali dopustu.