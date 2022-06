Nesreča v Melaminu ni onesnažila tal v Kočevju

Kočevje, 24. junija - Analiza vzorcev tal, vzetih v okolici Melamina, kjer je 12. maja prišlo do eksplozije in požara, je pokazala, da nesreča ni onesnažila tal. V nobenem od odvzetih vzorcev namreč ni bila zaznana prisotnost spojin, ki so povezane z delovanjem Melamina, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).