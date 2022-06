Vzorci iz začetka junija potrdili, da nesreča v Melaminu ni vplivala na pitno vodo

Kočevje/Ljubljana, 16. junija - Preiskave vzorcev vode, vzetih iz vrtin in zajetij na Kočevskem 6. in 7. junija, so pokazale, da v preiskanih virih pitne vode ni zaznati vpliva industrijske nesreče, do katere je prišlo 12. maja v Melaminu. Poročilo o tem, ki ga je objavil NIJZ, tako potrjuje ugotovitve vzorcev vode, vzetih konec maja.