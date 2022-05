V kočevskem Melaminu nadaljujejo preiskavo, pet pogrešanih našli mrtve

Kočevje, 13. maja - V kočevskem Melaminu, kjer je v četrtek prišlo do eksplozije in požara, danes nadaljujejo kriminalistično preiskavo vzrokov nesreče. V četrtek popoldne se je gasilcem uspelo prebiti do petih pogrešanih, ki pa pričakovano nesreče niso preživeli, so sporočili s policije. Skupaj je tako v nesreči umrlo šest ljudi, ena oseba se še bori za življenje.