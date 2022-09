Ema: Pandemija covida-19 v Evropi še ni končana

Amsterdam, 20. septembra - Število primerov okužb z novim koronavirusom in smrtnih primerov bolezni covid-19 se zmanjšuje, vendar pandemija kljub temu ni končana, so danes sporočili iz Evropske agencije za zdravila (Ema). Ob tem so države pozvali, naj pred zimo okrepijo programe za preprečevanje širjenja virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.