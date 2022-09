Izvajalci cepljenja zaradi omikronu prilagojenega cepiva proti covidu-19 za zdaj ne beležijo povečanega zanimanja za cepljenje

Maribor/Ljubljana/Kranj/Novo mesto/Murska Sobota/Nova Gorica, 13. septembra - Po državi se je danes začelo cepljenje proti covidu-19 s poživitvenimi odmerki novega cepiva podjetja Pfizer, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Iz več zdravstvenih domov so za STA sporočili, da so cepivo prejeli, povečanega zanimanja za cepljenje proti covidu-19 pa za zdaj ne beležijo.