EU priporoča prednostno cepljenje proti covidu za najbolj izpostavljene skupine

Bruselj, 6. septembra - Evropska agencija za zdravila (EMA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) sta danes svetovala, da se poživitveni odmerki posodobljenega cepiva, ki deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti novejši različici omikron BA.1, prednostno namenijo ljudem, ki so najbolj izpostavljeni hudi obliki bolezni.