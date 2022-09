V Slovenijo v tem tednu prihajajo koronavirusni različici omikron BA.1 prilagojena cepiva

Ljubljana, 6. septembra - Slovenija bo v tem tednu dobila dobrih 370.000 odmerkov cepiv, ki so prilagojena prvotni različici novega koronavirusa in različici omikron BA.1, ki v Sloveniji sicer ni več prevladujoča. Slovenija lahko v septembru skupaj računa na od 500.000 do 700.000 odmerkov prilagojenih cepiv, so STA sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).