Predvidoma v prihodnjem tednu začetek cepljenja z omikronu prilagojenimi cepivi

Ljubljana, 9. septembra - V Sloveniji bo predvidoma od prihodnjega tedna dostopno cepljenje proti covidu-19 z novimi cepivi podjetij Pfizer in Moderna, ki sta prilagojeni prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Cepiva bodo namenjena cepljenju s poživitvenimi odmerki. Prvi odmerki prilagojenih cepiv so že v Sloveniji, so sporočili z NIJZ.