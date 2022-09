V zahvalo za pomoč pri gašenju prireditev Vi ste srce Krasa

Kostanjevica na Krasu, 17. septembra - Občine Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen se bodo danes s prireditvijo Vi ste srce Krasa zahvalile vsem, ki so ponudili svojo pomoč pri gašenju požara na Krasu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se po dveh mesecih od boja z ognjem želijo domačini zahvaliti s prireditvijo na športnem igrišču v Kostanjevici na Krasu ob 16. uri.