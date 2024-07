Dve leti po katastrofalnem požaru na Krasu obnova v polnem teku

pripravil Matej Arh

Miren-Kostanjevica, 12. julija - Prihodnji teden bosta minili dve leti od katastrofalnega požara na goriškem Krasu. Obnova prizadetih območij intenzivno poteka, v obnovo gozdov so doslej vložili skoraj pol milijona evrov in pogozdili okoli 45 hektarjev površin. Gasilci so dobili novo opremo, nabavljena so letala za gašenje, gasilska zveza je sprejela tudi nove ukrepe.