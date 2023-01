Vlada za gašenje požara na Krasu sodelujočim organizacijam namenila skoraj 70.000 evrov

Ljubljana, 26. januarja - Vlada je na današnji seji sprejela sklep glede dodatnega opremljanja društev in drugih nevladnih organizacij zaščite, reševanja in pomoči, ki so sodelovali pri gašenju požarov v naravnem okolju na območju Socerba avgusta lani. Prek Gasilske zveze Slovenije jim bodo namenili 67.298 evrov, so po seji sporočili z ministrstva za obrambo.