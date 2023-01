Vlada nakup letal za gašenje iz zraka uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov

Ljubljana, 30. januarja - Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o izgradnji zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka in soglašala z aktivnostmi za nakup do šestih namenskih letal. V veljavni načrt razvojnih programov 2023-2026 je uvrstila tudi nov namenski projekt za izgradnjo zmogljivosti za gašenje iz zraka, so sporočili z ministrstva za obrambo.