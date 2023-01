Šarec o požaru na Krasu: Uspešni le ob sodelovanju vseh sil za zaščito in reševanje

Pivka, 16. januarja - Pred otvoritvijo fotografske razstave o lanskem požaru na Krasu, so v Pivki pripravili okroglo mizo o največjem požaru v samostojni Sloveniji in sanaciji po njem. Udeležil se jo je tudi minister za obrambo Marjan Šarec. Izkušnje tega požara so, da se morajo v reševanje takoj intenzivno vključiti vse sile za zaščito in reševanje, je poudaril.