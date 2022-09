Ponoči ponovno intenzivnejše padavine

Ljubljana, 16. septembra - V večernih in nočnih urah na Agencije RS za okolje (Arso) pričakujejo ponoven pojav intenzivnih padavinskih pasov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. V soboto dopoldne pa bodo intenzivnejše padavine predvidoma vztrajale le še v jugovzhodni Sloveniji, najverjetneje na območju Kolpe. Rdeče opozorilo velja le še za jugovzhodni del države.

Celodnevno deževje in ponekod močan veter sta povzročila veliko težav po vsej državi. Največ je bilo poplav meteorne vode, veter je razkril več streh in podrtega je veliko drevja. Zaradi občasnih močnejših nalivov so narasle nekatere reke in njihovi pritoki, sprožilo se je tudi nekaj manjših zemeljskih plazov.

Poplavljale so reke Kolpa, Sora, Logaščica s hudourniškimi pritoki, Ljubljanica s pritoki in Idrijca. Gasilci so posredovali na 190 lokacijah. Aktiviranih je bilo šest poklicnih in 103 prostovoljna teritorialna gasilska društva. Največ posredovanj so imeli na območjih izpostav Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto, Trbovlje, Celje in Postojna, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Do sobote sredi dneva lahko v severni, zahodni in osrednji Sloveniji pade še od 50 do 100 milimetrov dežja, v jugovzhodni pa krajevno tudi do 150 milimetrov, predvsem na območju Bele krajine, Kolpe. V severovzhodni Sloveniji je predvidena količina padavin med 10 in 30 milimetri, so pojasnili na Arsu.

Zvečer, ponoči in zjutraj bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki se bodo pojavljale tudi v Primorju. Temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno, hladno in sprva deževno. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1600 metrov nadmorske višine. Padavine bodo sredi dneva od severa slabele in do večera povsod ponehale, najkasneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj.

V nedeljo zjutraj bo sveže in ponekod megleno. Čez dan bo deloma sončno, več oblačnosti bo na severu. V ponedeljek bo dokaj sončno, na vzhodu ni izključena kakšna ploha. V torek kaže na deloma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo.