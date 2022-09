Na Kobariškem po ujmi poleg zapore cest tudi evakuacija iz ogrožene hiše

Idrija, 16. septembra - Po obilnem deževju so na Kobariškem danes najhujše težave zaradi udora in posledične popolne zapore glavne ceste na relaciji Kobarid-Žaga. Zaprta je tudi lokalna cesta Drežnica-Drežniške Ravne, kjer odstranjujejo več podorov. Iz ene od hiš na tem območju so morali zaradi grozečega podora evakuirati družino, v petih hišah je zalilo kletne prostore.