Poplave močno prizadele Osilnico in Kostel

Kostel/Osilnica, 16. septembra - Močno deževje s poplavami je močno prizadelo občini Osilnica in Kostel, kjer je poplavilo veliko hiš, plazovi in voda so poškodovali ceste. Dostop do Osilnice je trenutno mogoč le čez Strmo reber iz smeri Kočevja. Poleg hudournikov težave povzroča Kolpa, ki je po ocenah domačinov najvišja v zadnjih 40 letih, pravi osilniška županja Alenka Kovač.