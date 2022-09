Močni nalivi preglavice povzročajo v večjem delu Slovenije

pripravila Manja Delašjava

Ljubljana, 16. septembra - Močno deževje z lokalnimi nalivi, ki je v četrtek in ponoči zajelo vso Slovenijo, je po državi povzročilo precej nevšečnosti. Agencija za okolje je zaradi obilne količine padavin izdala rdeče opozorilo za južni in osrednji del Slovenije, dolgotrajni krajevni nalivi pa bodo danes predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.