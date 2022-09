Arso za južni in osrednji del Slovenije izdal rdeče opozorilo

Ljubljana, 16. septembra - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi obilne količine padavin izdala rdeče opozorilo za južni in osrednji del Slovenije. Dolgotrajni krajevni nalivi bodo danes predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte, so na Arsu danes opozorili na novinarski konferenci.