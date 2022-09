Demokracija o delovanju nove vlade in ruski agresiji (15. 9.)

Ljubljana, 15. septembra - Metod Berlec v komentarju Sto dni zablod in dvesto dni agresije piše o dosedanjem delovanju nove slovenske vlade in morebitnih spremembah, ki se obetajo Rusiji glede na nedavne poraze v vojni proti Ukrajini. Po mnenju avtorja je bila v preteklih sto dneh glavna prioriteta sedanje vlade kadrovanje in obračun z dediščino prejšnje.