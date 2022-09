Dnevnik o izpadu Slovenije v četrtfinalu eurobasketa (16. 9.)

Ljubljana, 15. septembra - Gregor Terzič v komentarju Dar in prekletstvo piše o izpadu Slovenije v četrtfinalu eurobasketa, potem ko je tam nastopila kot ena glavnih favoritinj za zlato odličje in branilka naslova. Avtor ugotavlja, da je Slovenija izpadla proti kakovostno slabšemu nasprotniku, velik del odgovornosti za to pa pripisuje selektorju Aleksandru Sekuliću.