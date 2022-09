Večer o zamenjavi bolnikov v celjski bolnišnici (16. 9.)

Maribor, 15. septembra - Jana Juvan v komentarju Menjave piše o nedavni napaki celjske bolnišnice, kjer so napačno identificirali dva bolnika, in o tragičnih posledicah, ki so zaradi zamenjave sledile. Avtorica meni, da se takšne napake v slovenskem zdravstvu pojavljajo predvsem zaradi pomanjkljivega sistema, njegova ureditev pa je sedaj v rokah ministra.