Programski svet danes o pritiskih na ustvarjalce informativnega programa TVS

Ljubljana, 14. septembra - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se bo danes na zahtevo petih programskih svetnikov sestal na izredni seji, na kateri imajo le eno točko. To je razprava in pojasnila vodstva RTVS in Televizije Slovenija (TVS) zaradi nedopustnih pritiskov na ustvarjalce predvsem v informativnem programu TVS.