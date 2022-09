Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS opozarja na nadaljevanje pritiskov in groženj vodstva

Ljubljana, 9. septembra - V Koordinaciji novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na novinarski konferenci opozorili, da se pritiski in grožnje z disciplinskimi postopki s strani vodstva RTVS nadaljujejo. Na različne institucije so zato vložili več deset prijav, tudi ovadb. Napad na enega je napad na vse, so ob tem poudarili.