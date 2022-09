Vodstvo RTVS obsoja del zaposlenih, ki so TV dnevnik izkoristili za promocijo svojih idej

Ljubljana, 6. septembra - V vodstvu Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so ravnanje dela zaposlenih, ki so se v ponedeljek zvečer v studiu televizijskega dnevnika protestno pridružili voditeljici, označili za nesprejemljivo in obsojanja vredno. Oddajo so izkoristili za lastno agitacijo oz. promocijo svojih idej, je vodstvo zapisalo v sporočilu za javnosti.