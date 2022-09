Člani uredništva MMC za odgovorno urednico podpirajo Ksenjo Tratnik

Ljubljana, 12. septembra - Člani uredništva MMC so se danes izrekali o kandidatih za odgovornega urednika Multimedijskega centra (MMC) RTVS. Večina je pozitivno mnenje izrekla Ksenji Tratnik, ki je dobila 28 glasov oz. 93,3 odstotka vseh, ki so lahko glasovali. Dušan Hedl je dobil eno pozitivno mnenje, Ksenija Koren pa nobenega, so za STA pojasnili na MMC.