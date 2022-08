Novinarski sindikati RTVS pozivajo generalnega direktorja k razrešitvi Urbanije

Ljubljana, 24. avgusta - V Koordinaciji novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Sindikatu novinarjev TV Slovenija so na generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha zaradi pritiskov in groženj voditelju Sašu Krajncu in urednici Vesno Pfeiffer naslovili poziv, da začne postopek razrešitve direktorja TVS Uroša Urbanije.