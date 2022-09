Elektro Ljubljana bo do konca leta postavil še vsaj 50 polnilnic

Ljubljana, 6. septembra - Elektro Ljubljana, ki ima na 200 lokacijah po državi približno 440 polnilnih mest, namerava do konca leta postaviti še vsaj 50 električnih polnilnic. "Osnova za resen razvoj e-mobilnosti je zelo obširna pokritost države z električnimi polnilnicami na izmenični tok, ki dajejo do 22 kilovatov električne moči," so v družbi pospremili novico.