Na Vrhniki odprli nove polnilnice za električna vozila

Vrhnika, 8. marca - Družba Elektro Ljubljana je danes na Vrhniki odprla šest novih polnilnih mest za električna vozila. Z novimi polnilnicami, ki so jih postavili v sodelovanju z Občino Vrhnika, so svojo mrežo razširili na 432 polnilnih mest. Na Vrhniki so pred dobrim desetletjem postavili eno prvih polnilnic v Sloveniji.