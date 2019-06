Za Elektro Ljubljana leto 2018 najuspešnejše doslej

Ljubljana, 18. junija - Elektro Ljubljana je lani v poslovnem smislu postavil nove mejnike. Ustvarjeni prihodki so presegli raven 100 milijonov evrov, čistega dobička je bilo 17 milijonov evrov, za naložbe pa so namenili 37,5 milijona evrov. "To je za nas najuspešnejše poslovno leto," je danes v Ljubljani ocenil predsednik uprave tega distributerja Andrej Ribič.